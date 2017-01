La selecció española de futbol jugarà un partit a Maó

El conseller d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports, Miquel Company, ha presentat avui el partit de futbol internacional sub-17 entre les seleccions d’Espanya i Itàlia que tindrà lloc dia 18 de gener, a les 19 hores, a l’Estadi Municipal de Maó. El conseller ha subratllat la satisfacció del departament d’Esports per poder col·laborar en un esdeveniment d’aquesta categoria que “feia molts anys que no se celebrava a Menorca”. De fet, l’any 1996 va tenir lloc a l’illa un partit entre Espanya i Anglaterra al qual assistiren 3.500 persones.

Company ha agraït públicament la disponibilitat i el suport del CF Sporting de Mahón, i molt especialment del seu president Fernando J. Osuna. “Els clubs de l’illa i els jugadors tenen una il·lusió màxima per un esdeveniment que és idoni per poder gaudir en família”. La col·laboració econòmica del Consell Insular de Menorca és de 15.000 euros, a més de l’aportació en matèria d’infraestructures com la instal·lació d’una carpa i grades per tal de poder donar més cabuda a més gent.

Miquel Bestard, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, ha agraït la feina conjunta entre la institució insular i l’Ajuntament de Maó; així com la de la Delegació de Menorca i el president de l’Sporting Fernando Osuna. “Encara que es tracti d’un partit amistós, serà un esdeveniment molt atractiu, ja que són jugadors que ben prest veurem com es converteixen en professionals”, ha dit.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Maó, Carlos Montes, ha destacat que poder veure un partit d’aquestes característiques és tot un privilegi per a qualsevol amant de l’esport.

El preu de les localitats és de 5 euros, l’entrada general, i gratis per als menors de 16 anys.

Les entrades es poden adquirir a les oficines de la Federació de Futbol de les Illes Balears (delegació de Menorca), als diferents clubs de futbol de l’illa; o a l’estadi municipal el mateix dia del partit.

Finalment, el conseller Company ha reafirmat el compromís de la institució insular amb la promoció de l’esport. A més, la comitiva que conformen 60 persones coneixerà de primera mà la gastronomia i la cultura de Menorca mitjançant un aperitiu de producte local i un present de benvinguda on també s’adjunta, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Maó, informació de tot el municipi.