Solstici d’hivern, quan neixen els Salvadors

Des dels temps més llunyans, la por a la mort ha portat a l’home la necessitat de creure amb un ‘altra vida després de la mort, possiblement per això les estructures socials s’ha desenvolupat quasi sempre calcades, ja que cultures totalment allunyades, tant en temps com en distancia, siguin tribus petites com societats grans, inclús modernes, l’estructura és la mateixa, un líder que diu guiar al poble, un xaman que adoctrina en la part espiritual, sempre amb la idea d’una altra vida millor més enllà de la mort , això sí, si has respectat al poder, i un poble que obeeix o és reprimit. Aquesta por a la mort ens porta a creure amb un Ser superior, amb alguna diferencia, segons les cultures, però amb la mateixa finalitat, no acabar aquí el nostre camí.

Deu ser per això molts Salvadors tenen trets similars, Mitra, Dionisos, Adonis, Osiris, Krisna , Jesucrist, i altres deus “redemptors” de la Humanitat. Tots ells varen morir i ressuscitar, alguns varen néixer de mare verge i en el solstici d’hivern.

De tots m’he quedat amb el mitraisme, per les grans similituds amb el cristianisme, malgrat les primeres referencies a Mitra apareixen al voltant de 3.500 anys abans de Crist als Vedes, llibres sagrats de l’Índia, adoptat també més tard pel culte persa.

Al voltant de l’any 1000 abans de Crist, Zaratrusta, rep una Revelació proclamant al veritable Déu, creador de l’Univers, al qui anomena Ahura Mazda que significa “Senyor Savi”. En oposició a ell, estava Angra Mainyu “Dimoni de la Mentida”. No cal dir que personifiquen el Be i el Mal, lluitant per imposar-se sobre la Creació i els homes.

El Mandeisme, nom donat a la revelació de Zaratrusta, va ser la primera gran religió que va tenir un llibre sagrat, el Avesta, que significa “La Paraula”, a on ja es parla d’un diluvi universal, d’una arca en què es varen salvar una parella d’animals de cada especia i una família, també parla de la primera parella humana, del Paradís, del Cel i l’Infern, del judici després de la mort , de la resurrecció dels morts i el judici final, anunciant l’aparició a la Terra d’un Salvador, un Redemptor de la Humanitat, (em sona d’alguna cosa tot això).

Aquest redemptor es Mitra, fet home, fill del Déu Ahura Mazda. Segons el Avesta, Mitra neix en una gruta un 25 de desembre, explica que una llum resplendent situada sobre la gruta va despertar a uns pastors que van anar a adorar-lo. Uns mags, assabentats per les estrelles del seu naixement, van anar a obsequiar-lo amb ofrenes. A la gruta un bou i una mula, ajudaven a escalfar el nen Déu.

Mitra va fer dejuni al desert durant quaranta dies i va patir “passió” que se celebrava la setmana del 23 de març, amb l’arriba de l’equinocci de Primavera. Curiosament la data aproximada en què se celebra la Passió de Jesucrist.

Altres “ curiositats” de la religió mitraica és que per ingressar a la mateixa es feia una litúrgia amb aigua que li deien baptisme, a l’entrada dels temples estava situada una pila amb aigua beneïda pels sacerdots en la qual es mullava la mà i després el front per entrar purificat. Es realitzava una cerimònia que es beneïen pa i vi, repartint-se entre els assistents com si fos la carn i la sang de Mitra en forma simbòlica.

La religió mitraica es va estendre per tot l’Imperi Romà portada per les legions que l’adoptaven en massa quan arribaven a l’Àsia Menor. El Cristianisme i el Mitraisme van conviure tres-cents anys, fins l’arriba al poder de Constantí el Gran, el qual, creient de Mitra, no va dubtar en fusionar les dues doctrines.

Veient la força del culte cristià , Constantí convoca el Concili de Nicea el segle IV a on sorgeix el Cristianisme tal com el coneixem avui. A partir d’aquell moment el Mitraisme va ser perseguit a mort, els seus llibres cremats, els temples derruïts, i proscrit per edicte imperial de Teodosi. No és d’estranyar que avui sigui difícil trobar un llibre sobre aquella religió que tant ha “aportat” a la nostra cultura y forma de viure.

Autor: Alfredo Benosa