Suport a l’ampliació de la plantilla d’AENA

Més per Menorca ja es manifestà el maig passat, juntament amb altres forces parlamentàries, per ajustar el personal a l’activitat de l’aeroport Més per Menorca expressa tot el seu suport a una Proposició No de Llei que es debat demà dimarts al Congrés dels Diputats, a Madrid, la qual que insta el Govern espanyol a fer front a les necessitats de plantilla de treballadors d’AENA, que pateix l’Aeroport de Menorca durant l’època estival, o més concretament en la que és la temporada alta, que és quan s’incrementa el volum d’activitat en trànsit de passatgers. Aquest fet representa

haver de cobrir molts més serveis i significa un notable increment en el volum de feines a les instal·lacions aeroportuàries de Menorca.

L’esmentat aeroport precisa d’una plantilla de personal que sigui suficient per garantir la seguretat i eficiència en tots els departaments de les instal·lacions, i açò significa que el nombre de treballadors en el seu conjunt són insuficients. Aquesta és una reivindicació que els agents sindicals i treballadors vénen denunciant des de fa temps.

En el I Conveni Col·lectiu dels grups d’empresa d’AENA, publicat al BOE de 20 de desembre de 2011, es deixa constància que l’aeroport de Menorca és l’únic de tota la xarxa estatal d’aeroports que té al consideració de “estacional”. I és considerat així perquè gairebé el 90% dels passatgers que passen per les instal·lacions menorquines ho fan en un període de sis o set mesos, entre els mes d’abril i octubre.

Des de l’any 2012 el nombre de treballadors a l’aeroport menorquí ha disminuït a causa d’un ERO, per motius de trasllats, per jubilacions i altres circumstàncies. Mentre, el volum de feina ha augmentat, per la qual cosa és demana al Govern espanyol regular la situació. Se sol·licita que s’obri una negociació per garantir una plantilla suficient d’abril a octubre que garantesqui els serveis i la seguretat de tot el complex aeroportuari i que aquest acord pugui estar resolt en pocs mesos.

Autor: Més per Menorca