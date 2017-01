Terraferida denuncia la Llei turística

Terraferida denuncia que la Llei turística no posa sostre a les places turístiques a les Illes. El text desmenteix a la pròpia Conselleria de turisme, que publicita un límit de places que en realitat és ampliable.

Terraferida ha presentat una bateria d’al·legacions a l’avantprojecte de Llei del Turisme que impulsa el Govern. El sostre de places i el lloguer massiu d’habitatges a turistes són els dos punts clau que aquesta llei hauria d’abordar. Lluny d’això, la llei els deixa enlaire: no hi ha sostre real de places i tampoc es combaten les conseqüències del boom del lloguer d’habitatges a turistes arreu del territori.

Un “sostre” de places que podrà crèixer

La Conselleria de turisme fa setmanes que ven el missatge que a partir d’ara hi haurà un sostre real de places turístiques, cosa que desmenteix el mateix text. La proposta de llei determina que el sostre màxim de places per illa “són les legalment existents més les integrades a les borses gestionades pels organismes gestors de places públiques o administracions turístiques insulars”. La llei però, deixa obert i a decisió dels consells insulars ampliar aquest sostre a través dels PIATS (Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics) i ja preveu que serà superior a l’actual.

La proposta de llei ni tan sols concreta de quin nombre de places partim, quin nombre de places legals hi ha actualment, quantes n’hi ha a les borses d’intercanvi o quantes places il·legals s’estima que hi pugui haver.

Terraferida creu que el fet de no marcar un sostre clar i deixar la porta oberta a seguir augmentant places, és apostar per una política turística de massificació, que obvia els límits dels recursos naturals, les infraestructures, la capacitat de càrrega real del territori, el benestar de la població resident o la satisfacció dels visitants. Amb 306 places hoteleres per cada mil habitants som la primera comunitat del món amb places hoteleres per habitant, sense comptar les places a habitatges turístics ni l’oferta il·legal.

La proposta de la nostra entitat és fixar un sostre clar, no ampliable i que estableixi mecanismes per anar reduint-lo, recuperant la idea de donar 2 places de baixa per cada nova plaça creada.

Lloguer d’habitatges a turistes… Una nova amnistia

L’objectiu confés de la proposta de llei és legalitzar de forma massiva el lloguer turístic a tot tipus d’habitatges i gairebé arreu, tot i imposar certes condicions. Es fa difícil entendre com un govern progressista hagi pogut incloure dins una llei, articles que afegeixen més pressió al territori i alhora siguin antisocials. Els darrers anys hem vist amnistiar places hoteleres, xalets il·legals en sòl rústic, urbanitzacions, pedreres, construcció sense clavegueram…i ara es vol legalitzar la conversió d’habitatges en pisos turístics. La nova llei no pot ser una amnistia més.

Algunes conseqüències del lloguer turístic són:

Dispara encara més la urbanització del territori. S’està edificant nou habitatge, a tota casta de sòls, amb la finalitat de destinar-lo exclusivament al lloguer turístic.

Dificulta la incorporació i la continuació de pagesos, fent impossible comprar o llogar terra. Els pagesos són expulsats de propietats on s’implanta el lloguer turístic.

Fa molt díficil l’accés a l’habitatge, per la pujada dels lloguers i promou l’especulació.

Pot generar greus conflictes de convivència. Els horaris, hàbits i necessitats de turistes i residents no s’avenen i sovint xoquen.

Devalua zones residencials. Gent que ha adquirit un habitatge a una zona residencial veu com el seu barri es transforma en turístic en pocs anys.

Entenem que és bàsic no permetre la mescla d’usos turístics a les zones residencials, especialment als blocs de pisos, per això hem proposat a la conselleria que no permeti comercialitzar turísticament els habitatges plurifamiliars.

Altres al·legacions de Terraferida proposen que no es puguin renovar la llicència per exercir el lloguer turístic als habitatges il·legals existents al sòl rústic, cosa que ara succeeix, així com prohibir a sòl rústic noves llicències d’habitatges vacacionals

Terraferida també proposa una moratòria de places turístiques mentre durant aquests mesos de tramitació de la llei per evitar que molts dels nous projectes evitin haver d’adquirir places a la borsa existent i contenir l’allau.

Per llegir totes les al·legacions presentades per Terraferida podeu descarregar aquest document.