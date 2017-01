Torrada popular i benedicció d’animals per Sant Antoni

La tradicional festa de Sant Antoni es celebrarà un any més a Es Castell els dies 16 i 17 de gener amb els actes tradicionals de la torrada popular i la benedicció d’animals.

Dilluns, 16 de gener, se celebrarà la torrada popular de sobrassada i botifarró, a la carpa ubicada a la Plaça Esplanada. Les activitats començaran a partir de les 17 hores amb un taller de màscares per a fiets i l’actuació, una hora més tard, de La Cort dels Fems, una acció-passacarrers teatralitzat. A partir de les 20 hores començarà, al mateix lloc, la torrada popular de sobrassada i botifarró, amb un mòdic preu d’un euro per a la beguda i dos euros per al menjar. La recaptació serà a benefici de la Colla de Geganters i Grallers des Castell i animarà la vetllada el Trío Arrels de Menorca i, a continuació, Petit Komité. Cal destacar que en el transcurs de la festa es procedirà al sorteig d’un menú per a dues persones al Cafè Restaurant Dit i Fet del carrer de Sa Lluna de Maó.

Al día següent, dimarts 17, a les 12 hores del migdia benedicció d’animals davant de la Parròquia del Roser. A la mateixa hora, el Grup Folklòric Castell de Sant Felip farà una demostració de balls tradicionals a la Plaça Esplanada.

El programa d’actes contempla també la celebració d’una ruta literària dedicada a Àngel Ruiz i Pablo, una sessió de glosat i partides ràpides d’escacs, entre d’altres.