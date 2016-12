El Tribunal Suprem no admet el recurs del cas Cesgarden

Un any després que el Consell Insular de Menorca hagués presentat un recurs extraordinari de revisió davant el Tribunal Suprem contra la sentència del cas CESGARDEN, el Tribunal Suprem ha acordat, en Sentència núm. 2579,2016, dictada el passat 12 de desembre, inadmetre la demanda formulada per la institució insular.

La presentació d’aquest recurs extraordinari per part del Consell Insular de Menorca es fonamentava en el fet que, en la Interlocutòria dictada el 10 de setembre de 2015 arran la demanda incidental d’execució de determinats punts de la sentència de maig de 2011 instada per CESGARDEN, la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears afirmava quedava acreditat que la promotora havia adquirit els terrenys on es traslladaven els drets urbanístics amb anterioritat a ser dictada la Sentència (és a dir, que els va adquirir voluntàriament). Quan el TSJIB va dictar la sentència de maig de 2011 desconeixia aquest supòsit, és més, la promotora havia al·legat que “hauria d’adquirir“ (en el futur) els nous terrenys per materialitzar els seus drets, la qual cosa òbviament no era certa.

Malgrat ser conscients de la dificultat que els tribunals admetin un recurs extraordinari de revisió donat el seu caràcter excepcional, el Consell Insular de Menorca va considerar que no es podia renunciar a aquesta possibilitat, per la qual cosa el va interposar el setembre del 2015.

No obstant això, el Tribunal Suprem considera que, sense entrar a qüestionar la falsedat i la maquinació fraudulentes denunciades pel Consell Insular, el fet és que els documents que ho podrien demostrar formaven part de la documentació dels procediments judicials anteriors, per la qual cosa no poden ser considerats nous (la llei dóna un termini de tres mesos “des del dia en què es descobrissin els documents decisius, el suborn, la violència o el frau o en què s’hagués reconegut o declarat la falsedat“). El Tribunal Suprem no accepta, per tant, la tesi defensada pel Consell que la data de partida a considerar havia de ser el de la notificació de la interlocutòria de 10 de setembre de 2015, dictada per la Sala Contencioso Administrativa del TSJIB.

Cal recordar, no obstant això, que continua tramitant-se la querella per la via penal presentada pel Consell Insular de Menorca contra Miquel Ramis Puiggros i la mercantil CESGARDEN, per estafa amb ús de frau processal, procés que instrueix el Jutjat núm. 8 de Palma.

El cas CESGARDEN des de l’any 2011

